andrewcrower

Андрей Воронков andrewcrower

 
41 годРоссия/Климовск
11 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
GreeZZly
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Надо поставить CMS Drupal на хостинг
Задачу ставит конкретно. Оплачивает моментально. Адекватный человек, побольше бы таких заказчиков.
Егор сделал все как договаривались и дал все нужные пояснения. Спасибо за работу! Рекоммендую!
Ответный отзыв
TextProject
Анна 
39 летАрмения
13 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$230
10 баллов
10 лет назад
Нужен удаленный помощник - поиск информации
Спасибо за сотрудничество. Положительный заказчик, своевременно оплачивает работу. Хороший работодатель и человек в одном лице:)
Остались только положительные впечатления от работы с Аней - она работает старательно и очень приятна и легка в общении. В случае невозможности работать по каким-либо причинам Аня всегда предупреждала меня заранее. Рекоммендую для работы.
Ответный отзыв
iliya_ekamasov
Ак 
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
47 отзывов(-2)
$10
10 баллов
11 лет назад
Надо оформить схему работы
Прекрасно поработали с Андреем! Все быстро и четко! Рекомендую!
Илья сделал работу о которой договаривались в установленный срок. Работой доволен.
Ответный отзыв
RealS
32 годаУзбекистан
12 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Надо оформить схему работы
Доволен сотрудничеством. Оплата вовремя, т.з. четкое. Спасибо, Андрей.
Работа сделана быстро и качественно, спасибо!
Ответный отзыв