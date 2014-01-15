andrewcrower

Уважаемые фрилансеры, есть необходимость сделать новый сайт-визитку. Заказ получит тот, кто наиболее профессионально и по делу раскритикует текущую версию веб-сайта (при приемлемой цене конечно же).
- Сайты «под ключ»28 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужен дизайн с высоким разрешением обоев и фотообоевИллюстрации и Рисунки8 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужен дизайн главной и внутренних страниц сайта по медицинской тематике. Техническое задание Нужно создание веб-каталога по медицинской тематике Веб-сайт представляет из себя набор сервисов и продуктов Сайт на английском языке Сайт содержит каталог со списком сервисов Пример главной страницы сайта: http://uchc.edu/patients/services/index.html Тут есть ...Дизайн сайтов25 заявокЗакрыт8 лет назад
- Размещение информации и объявлений на тематических форумах и в комментариях к статьям - SEO оптимизация - Управление размещением контекстной рекламы - Управление размещением баннерной рекламы - Комплексное продвижение в интернетеПоисковые системы (SEO)16 заявокЗакрыт8 лет назад
- $10
Нужен простенький сайт визитка с 6 пунктами меню и flash-шапкой. Дизайн сайта не нужен, достаточно взять шаблон максимально похожий на желаемый. Флеш шапка будет состоять из меняющихся фото. Фото будут предоставлены. В личку напишу ближайший ...Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт8 лет назад
Например вот этот: https://www.labcures.comСайты «под ключ»6 заявокЗакрыт9 лет назад
Разделы сайта: 5 разделов, среди них "Новости" и "Написать письмо". На всех страницах сквозной флеш-баннер с меняющимися фотографиями Новости - возможность добавлять новости Полезная информация - возможность добавлять статьи с фотографиями В разделе "Написать письмо" - форма для обратной связиСайты «под ключ»23 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $50
Надо поставить CMS Drupal на хостингСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен9 лет назад
Нужно создание базы электронных адресов. Будут даны страницы из которых можно экстрагировать электронные адреса. Потом будет необходимо делать по ним рассылку с заданным текстом. Нужно предоставить для этого Ваши программные средства.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- Сайт будет состоять из одной страницы - На странице будет динамический элемент - Элемент надо отрисовать в 3Д В целом нужен опыт работы во флеш и с 3Д дизайном и создание сайтов на флэшСайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужно нарисовать картинку в виде дерева, например пальмы. Корни - причины. Ствол - связи. Кроны (ветви) - СледствияИллюстрации и Рисунки9 заявокЗакрыт10 лет назад
Итак описание: 1. Есть биржа криптовалют - там есть цены в USD за криптовалюты такие как например bitcoin, litecoin (например www.btc-e.com) 2. Есть сайты на которых показан объем намайненных валют - перемножением получается объем рынка 3. Есть биржи ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Обычный простенький сайт состоящий из 4х разделов и формы обратной связи для отсылки по электронной почте.Сайты «под ключ»35 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте! Возникла пробелма с веб-сайтом drugdiscoveryathome.com - вот это оригинальный сайт, а по адресу www.drugdiscoveryathome.com почему-то показывается реклама Гербалафа, чего раньше не было. С чем это может быть связано и как можно было бы это ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт10 лет назад
Модификация кода биткоина и подобных валют и создание своей криптовалюты. Необходимы знания в области криптографии и программирования на C++.Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Нужно сделать англоязычную версию сайта с переводом через Google Translate и дальнейшей возможностью редактирования.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
localbitcoins.com Нужно сделать такой же сайт (другой дизайн и логотип - а принцип тот же самый). Это торговая площадка с возможностью escrow, указанием способов платежей и стран. А также с резервированием % от escrow на счету площадки. Просьба ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
1. Создать интернет-магазин 2. Нужен парсер, чтобы перенести товары из другого каталога или интернет магазина По сути нужно создать копию или клон другого магазина, но с другим дизайном (речь идет о клонировании зарубежного магазина для продажи ...Интернет-магазины8 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно создать онлайн обменник покупки и продажи интернет валют bitcoin, litecoin. Обменник должен состоять из главной страницы и раздела О нас/Гарантии. На главной странице должно быть: 1. Продать Bitcoin - выбор методов получения денег на счет 2. Купить ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужно распознать отсканированный текст в формате PDF и перевести в Word. Главный момент здесь - именно распознавание отсканированного текста.Редактирование и Корректура31 заявкаЗакрыт10 лет назад