Надо оформить схему работы

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен4 заявки171 просмотр

Срочно нужно оформить схему работы красиво.

Исходный файл - 1 страница со схемой простой в документе Word, оформить в любом другом документе PDF, Photoshop или Word, любой, главное быстро и красиво (чтобы выглядело профессионально).

Актуально только сегодня, просьба оставить контакты сразу в ответах.

Работа где то реально минут на 30ть.

13 лет назад
andrewcrower
Андрей 
42 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранные исполнители

RealS
33 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$10
1 день
Работа сделана быстро и качественно, спасибо!
Доволен сотрудничеством. Оплата вовремя, т.з. четкое. Спасибо, Андрей.
iliya_ekamasov
Ак 
42 года
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
47 отзывов(-2)
13 лет назад
$10
1 день
Илья сделал работу о которой договаривались в установленный срок. Работой доволен.
Прекрасно поработали с Андреем! Все быстро и четко! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

RealS
33 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
iliya_ekamasov
Ак 
42 года
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
47 отзывов(-2)
13 лет назад

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