Для игры по мотивам Второй Мировой Войны, нужно нарисовать 4 локации размером 1500 на 500 пикс. Стиль - реализм, лучше всего подойдет техника Matte-Painting (или 3д). Локации должны отражать атмосферу ...
Две схематичные иллюстрации
Необходимо нарисовать две схемы, обе в одном и том же стиле.
Сюжеты:
1. Черно-белый интерьер комнаты (детали прорисовывать ни к чему), по середине комнаты на полу стоит масляный обогреватель (до сих пор все черно-белое) - от него вверх поднимается теплый воздух (изобразить красноватым оттенком), доходит до потолка и начинает по мере заполнения пространства у потолка спускаться вниз.
2. Та же комната, но подвешен потолочный обогреватель (выглядит так http://rtserv.ru/pict/household_09.jpg ). Предметы в комнате, находящиеся под ним (пол, мебель и т.д.) слегка нагреваются (должны быть чуть-чуть подсвечены красным тоном, совсем легко), от них уже начинает распространяться тепло вверх.
Основная идея, которая должна читаться в рисунках - в первом случае необходимо прогреть большие массы воздуха, которые преимущественно сконцентрируются у потолка и лишь затем начинают спускаться, а во втором - слегка (!) прогреваются предметы, но по площади жилища, и поэтому этот вид устройств экономичен.
Не забудьте указывать цену и сроки - тогда я смогу принять ваше предложение
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки8 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Добрый день. Работа для жителей СПб, т.к. за деньгами придется приехать в офис (договор подряда). Ищем дизайнеров, готовых сделать серию картинок (примеры в приложении). Особых изысков не требуется: С нас все ...Иллюстрации и Рисунки2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Надо нарисовать персонажа - вундеркинда. Ребенок, стоит на ногах и радостно-боевой посыл, смесь вундеркинда с суперменом. Не то мальчик, не то девочка. Можно ориентироваться на прикрепленные файлы, но помужественее, чем на рисунке ...Закрыт13 лет назад
Нужно создать картинку для продвижения акции в Facebook, картинка должна быть по размеру и качеству, как: http://www.facebook.com/photo.php?fbid=518787258150776&set=a.346710745358429.95076.328294473866723&type=1&ref=nf/ Замысел рекламной компании: Сделай перепост и прими участие в конкурсе. Приз конкурса: бесплатное посещение ...Иллюстрации и Рисунки10 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Сделать чертежи в аватокаде по эскизам срочно 4 чертежа простые формы Для расчета стоимости раскроя и непосредственно для резки файлы должны иметь следующие форматы: *.dxf, развертки в масштабе 1:1, в ...Иллюстрации и Рисунки5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $10
Есть чертёж в PDF. надо его перерисовать в соответствии с файлом todo.png Задача такая, надо оставить только нагрузочный модуль на чертеже с другими размерами. Я их указал. Один - это вид сбоку, второй ...Завершен13 лет назад
Для Новогодних поздравительных писем требуются заготовки. Нужно подобрать шаблоны и вставить текст. На выходе PSD (в хорошем качестве для печати) - и шрифты. Всего 6 шаблонов. Для совсем маленьких детей - ...Завершен13 лет назад
Внимание! При отклике обязательно указывайте сроки и стоимость работы (Я понимаю что и то и другое может измениться в ходе дальнейших обсуждений и готов к этому). Отклики без указания этой информации перемещаю в папку "не ...Иллюстрации и Рисунки5 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно нарисовать 8 картинок в едином стиле, png, пример желаемого покажу. Размеры - 120x104pxИллюстрации и Рисунки23 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $100
Приветствую! Немного о нас: Молодая компания, занимающаяся разработкой графического дизайна на одежду. Мы постоянно экспериментируем с привычными образами, выбирая из них самое лучшее и соединяем с последними тенденциями моды, в результате ...Иллюстрации и Рисунки33 заявкиЗакрыт12 лет назад