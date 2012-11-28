Две схематичные иллюстрации

Необходимо нарисовать две схемы, обе в одном и том же стиле.

Сюжеты:

1. Черно-белый интерьер комнаты (детали прорисовывать ни к чему), по середине комнаты на полу стоит масляный обогреватель (до сих пор все черно-белое) - от него вверх поднимается теплый воздух (изобразить красноватым оттенком), доходит до потолка и начинает по мере заполнения пространства у потолка спускаться вниз.

2. Та же комната, но подвешен потолочный обогреватель (выглядит так http://rtserv.ru/pict/household_09.jpg ). Предметы в комнате, находящиеся под ним (пол, мебель и т.д.) слегка нагреваются (должны быть чуть-чуть подсвечены красным тоном, совсем легко), от них уже начинает распространяться тепло вверх.

Основная идея, которая должна читаться в рисунках - в первом случае необходимо прогреть большие массы воздуха, которые преимущественно сконцентрируются у потолка и лишь затем начинают спускаться, а во втором - слегка (!) прогреваются предметы, но по площади жилища, и поэтому этот вид устройств экономичен.

Не забудьте указывать цену и сроки - тогда я смогу принять ваше предложение