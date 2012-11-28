Две схематичные иллюстрации

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен2 заявки151 просмотр

Необходимо нарисовать две схемы, обе в одном и том же стиле.

Сюжеты:

1. Черно-белый интерьер комнаты (детали прорисовывать ни к чему), по середине комнаты на полу стоит масляный обогреватель (до сих пор все черно-белое) - от него вверх поднимается теплый воздух (изобразить красноватым оттенком), доходит до потолка и начинает по мере заполнения пространства у потолка спускаться вниз.

2. Та же комната, но подвешен потолочный обогреватель (выглядит так http://rtserv.ru/pict/household_09.jpg ). Предметы в комнате, находящиеся под ним (пол, мебель и т.д.) слегка нагреваются (должны быть чуть-чуть подсвечены красным тоном, совсем легко), от них уже начинает распространяться тепло вверх.

Основная идея, которая должна читаться в рисунках - в первом случае необходимо прогреть большие массы воздуха, которые преимущественно сконцентрируются у потолка и лишь затем начинают спускаться, а во втором - слегка (!) прогреваются предметы, но по площади жилища, и поэтому этот вид устройств экономичен.

Не забудьте указывать цену и сроки - тогда я смогу принять ваше предложение

13 лет назад
stolz
49 лет
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

netekspert
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
6 часов назад
13 лет назад
$20
1 день
Все отлично, грамотный исполнитель
Сотрудничеством доволен! С оплатой проблем нет! Спасибо!

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netekspert
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
6 часов назад
13 лет назад
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Иллюстрации и Рисунки

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