Требуется сделать другой чертёж

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен2 заявки168 просмотров

Есть чертёж в PDF. надо его перерисовать в соответствии с файлом todo.png

Задача такая, надо оставить только нагрузочный модуль на чертеже с другими размерами. Я их указал.

Один - это вид сбоку, второй - это вид сверху.

На первом чертеже все размеры окон взять с оригинала PDF (все внутренние размеры нужно соблюсти). Однако высота нагрузочного модуля на оригинале 2000 мм, а нам надо 2100 мм. Чтобы не было вопросов, сразу говорю. просто поднимаете высоту от окон на 100 мм... а так можете прямо копировать размеры с оригинала.

Это касается и длины, на исходнике она 2910, надо 3500 мм. Можете окна сдвинуть так, чтобы между ними было одинаковое растояние.

Задача элементарная, думаю за пару часов сможете выполнить. Потому и оплату предлагаю рублей 300.

13 лет назад
alex891
42 года
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

f0nin
38 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Сделал всё быстро и хорошо. Все корректы выполнил без вопросов. Рекомендую.
Никаких претензий к заказчику. Четко поставленная задача, совместная работа над ошибками и своевременная оплата. Все отлично.

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f0nin
38 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад

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