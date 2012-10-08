Сделать чертежи в аватокаде по эскизам срочно 4 чертежа простые формы Для расчета стоимости раскроя и непосредственно для резки файлы должны иметь следующие форматы: *.dxf, развертки в масштабе 1:1, в ...
Требуется сделать другой чертёж
Есть чертёж в PDF. надо его перерисовать в соответствии с файлом todo.png
Задача такая, надо оставить только нагрузочный модуль на чертеже с другими размерами. Я их указал.
Один - это вид сбоку, второй - это вид сверху.
На первом чертеже все размеры окон взять с оригинала PDF (все внутренние размеры нужно соблюсти). Однако высота нагрузочного модуля на оригинале 2000 мм, а нам надо 2100 мм. Чтобы не было вопросов, сразу говорю. просто поднимаете высоту от окон на 100 мм... а так можете прямо копировать размеры с оригинала.
Это касается и длины, на исходнике она 2910, надо 3500 мм. Можете окна сдвинуть так, чтобы между ними было одинаковое растояние.
Задача элементарная, думаю за пару часов сможете выполнить. Потому и оплату предлагаю рублей 300.
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