Требуется сделать другой чертёж

Есть чертёж в PDF. надо его перерисовать в соответствии с файлом todo.png

Задача такая, надо оставить только нагрузочный модуль на чертеже с другими размерами. Я их указал.

Один - это вид сбоку, второй - это вид сверху.

На первом чертеже все размеры окон взять с оригинала PDF (все внутренние размеры нужно соблюсти). Однако высота нагрузочного модуля на оригинале 2000 мм, а нам надо 2100 мм. Чтобы не было вопросов, сразу говорю. просто поднимаете высоту от окон на 100 мм... а так можете прямо копировать размеры с оригинала.

Это касается и длины, на исходнике она 2910, надо 3500 мм. Можете окна сдвинуть так, чтобы между ними было одинаковое растояние.

Задача элементарная, думаю за пару часов сможете выполнить. Потому и оплату предлагаю рублей 300.