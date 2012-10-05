Нарисовать фон для сайта.

Есть сайт test1.auto.bz, на нем есть задний серый фон. Надо сделать такую же серую картинку только по тематики сайта krosbieco.ru все материалы что там есть с использованием серого и цветов что в логотипе, так же использовать брэнды все которые на сайте krosbieco.ru в разделе Брэнды. Предлагайте цену и время)