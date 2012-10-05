Персонаж нужен для сайта, в шапке будит 4 главные ссылки: Разработка сайтов Графический дизайн Разработка под Android Разработка под iOS Идея такая, при наведении на каждую из них, этот персонаж ...
Нарисовать фон для сайта.
Есть сайт test1.auto.bz, на нем есть задний серый фон. Надо сделать такую же серую картинку только по тематики сайта krosbieco.ru все материалы что там есть с использованием серого и цветов что в логотипе, так же использовать брэнды все которые на сайте krosbieco.ru в разделе Брэнды. Предлагайте цену и время)
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