Комикс конопляный - отрисовка

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт12 заявок260 просмотров

Имеются конопляные комиксы вот такого вида: http://weedy.be/comix, отрисованые для журнала "ТРАВА". Ищу художника, способного родить таких же весёлых персонажей, для отдельного комикса.

Задача - сделать комикс страниц на 30-40, что будут отпечатаны брошюрой формата А5, наброски истории предоставлю. Требуется придумать стиль, позволяющий рисовать несколько страниц в день, ибо то что есть сейчас - очень трудоёмко и дорого.

Оплату ставлю относительную, нужно обговаривать. На каждой странице будет разное кол-во картинок, где-то 6 а где и две, поэтому дать оценку по числу страниц навряд ли получится, нужно оценивать иначе, по времени чтоль.. Просьба прислать набросок-другой, дабы не махать руками впустую, а за шаблон брать комиксы по ссылке сверху.

Коль сработаемся - то предложу постоянную каннабис-комиксную работу, ибо сюжетов много, только печатай!

:-)

13 лет назад
weedy71
Види 
54 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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