Брендовый персонаж

Разыскивается иллюстратор экстра класса (растр или вектор -- не принципиально). Платим хорошо. Задача -- нарисовать зайца как лицо компании. Идеология разработана.

Ученикам, дизайнерам, карикатуристам не беспокоить. Нужен конкретно очень хороший иллюстратор. Рейтинг, регалии и стаж не интересуют. Очень интересно то, что вы умеете и ваше мышление.

Также с вами будем дружить и после проекта.