Брендовый персонаж

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт21 заявка290 просмотров

Разыскивается иллюстратор экстра класса (растр или вектор -- не принципиально). Платим хорошо. Задача -- нарисовать зайца как лицо компании. Идеология разработана.

Ученикам, дизайнерам, карикатуристам не беспокоить. Нужен конкретно очень хороший иллюстратор. Рейтинг, регалии и стаж не интересуют. Очень интересно то, что вы умеете и ваше мышление.

Также с вами будем дружить и после проекта.

13 лет назад
maxime
Тм Мм 
87 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров