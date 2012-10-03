Ищу иллюстратора который сможет нарисовать иллюстрацию на бекграунд для детского сайта. Нужен недорогой иллюстратор. Оплата на карту приват банк либо на ваш возможный выбор.
Брендовый персонаж
Разыскивается иллюстратор экстра класса (растр или вектор -- не принципиально). Платим хорошо. Задача -- нарисовать зайца как лицо компании. Идеология разработана.
Ученикам, дизайнерам, карикатуристам не беспокоить. Нужен конкретно очень хороший иллюстратор. Рейтинг, регалии и стаж не интересуют. Очень интересно то, что вы умеете и ваше мышление.
Также с вами будем дружить и после проекта.
Заявки фрилансеров
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