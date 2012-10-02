Отрисовка зданий

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт22 заявки355 просмотров

Требуется отрисовать 9 зданий (110x110)

Примеры существующих зданий а также желательный стиль отрисовки будут высланы исполнителю.

Подробности в ЛС

13 лет назад
FaustVIII
Олег 
34 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров