Растровые изображения: 1) 1 изображение 2048Х1536pix (Основной/экран бонус-игры) 2) 12 изображений 512x512pix (иконок): предварительно 6 с изображением предметов и 6 с изображением живых существ. 3) Рамка и плашка для названия игры 1835Х1120pix ...
Изменить на картинке цвет (CMYK)
черная краска в CMYK должна быть 100%, просят исправить для типографии.
Заявки фрилансеров
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