Разработка графики для приложения

Необходимо нарисовать изображения:

1) 1 изображение 2048*1536 пикс. (основной экран/экран бонус-игры);

2) 12 изображений (иконок) 512*512 пикс. (предварительно 6 шт. с изображением предметов, 6 шт. с изображением живых существ);

3) рамка и плашка для названия игры;

4) 1 изображение 512*512 пикс. (логотип игры);

5) элементы оформления.

Более подробное описание технического задания высылается при выборе исполнителя.

Обязательное условие — предварительное согласование скетчей. Возможна выплата части суммы после согласования всех скетчей.

Неприемлемо использование клип-артов; работа должна быть авторской. Также готовое задание не может быть использовано Вами в портфолио и полностью принадлежит заказчику.

В случае положительного результата возможно долгосрочное сотрудничество с полноценной загрузкой (аналогичные задания с различными тематиками).