Игровой мир на тему ежегодного карнавала в Венеции, проект необходимо выполнить в реалистичном стиле. Художнику необходимо нарисовать: 1) 1 изображение 2048*1536 пикс. - основной фон игры, экран бонус-игры; ...
Разработка графики для приложения
Необходимо нарисовать изображения:
1) 1 изображение 2048*1536 пикс. (основной экран/экран бонус-игры);
2) 12 изображений (иконок) 512*512 пикс. (предварительно 6 шт. с изображением предметов, 6 шт. с изображением живых существ);
3) рамка и плашка для названия игры;
4) 1 изображение 512*512 пикс. (логотип игры);
5) элементы оформления.
Более подробное описание технического задания высылается при выборе исполнителя.
Обязательное условие — предварительное согласование скетчей. Возможна выплата части суммы после согласования всех скетчей.
Неприемлемо использование клип-артов; работа должна быть авторской. Также готовое задание не может быть использовано Вами в портфолио и полностью принадлежит заказчику.
В случае положительного результата возможно долгосрочное сотрудничество с полноценной загрузкой (аналогичные задания с различными тематиками).
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