Перевести рисунок в вектор.

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Завершен12 заявок321 просмотр

Всем привет!

Необходимо сделать качественный вектор картинки из фала.

Пойдет на печать в размере около 2-х метров.

Есть еще несколько рисунков, которые нужно будет перевести.

13 лет назад
zaharchenkoa
Алексей 
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eney19
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bloomber
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Konstantin_Z
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eney19
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IkosterI
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falca
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9 лет назад
13 лет назад
bloomber
Андрей 
38 лет
13 лет в сервисе
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10 лет назад
13 лет назад
Konstantin_Z
Константин 
34 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
81 отзыв
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