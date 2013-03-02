Игровой мир на тему ежегодного карнавала в Венеции, проект необходимо выполнить в реалистичном стиле. Художнику необходимо нарисовать: 1) 1 изображение 2048*1536 пикс. - основной фон игры, экран бонус-игры; ...
Перевести рисунок в вектор.
Всем привет!
Необходимо сделать качественный вектор картинки из фала.
Пойдет на печать в размере около 2-х метров.
Есть еще несколько рисунков, которые нужно будет перевести.
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