bloomber

Андрей bloomber

 
37 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
panovka
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$125
10 баллов
9 лет назад
Дизайн первой страницы сайта Ассоциации неврологов
Работа сделана отлично и в срок! Приятный в общении специалист! Спасибо!
Хороший заказчик, оплата своевременая, приятное общение. Надеюсь и на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
maximusjunior
Максим 
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$40
8 баллов
11 лет назад
Копия сайта со сменой цветовой гаммы
OK
Отлично
Ответный отзыв
panovka
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$70
10 баллов
11 лет назад
Логотип Центра интеграции людей с инвалидностью
Исполнительный, креативный, пунктуальный, приятный в общении дизайнер. Рекомендую!
Приятный в общении заказчик, ясно излагающий свои пожелания по поводу проекта.
Ответный отзыв