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Отзывы заказчиков
$125
10 баллов
9 лет назад
Работа сделана отлично и в срок! Приятный в общении специалист! Спасибо!
Ответный отзыв
Хороший заказчик, оплата своевременая, приятное общение. Надеюсь и на дальнейшее сотрудничество.
$40
8 баллов
11 лет назад
Ответный отзыв
Отлично
$70
10 баллов
11 лет назад
Исполнительный, креативный, пунктуальный, приятный в общении дизайнер. Рекомендую!
Ответный отзыв
Приятный в общении заказчик, ясно излагающий свои пожелания по поводу проекта.