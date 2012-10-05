Логотип Центра интеграции людей с инвалидностью

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен16 заявок1183 просмотра
#1$70

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!Необходимо разработать логотип для Центра социальной интеграции "Новые Перспективы". Мы занимаемся трудоустройством людей с ограниченными возможностями и обучением их необходима навыкам на глобальных рынках труда (более подробная информация о нас в прикрепленном буклете, от него цветовая гамма не зависит) . Логотип должен быть качественным, свежим, запоминающимся и серьезным! Желательны светлые, жизнерадостные тона.

Также нам хотелось бы, чтобы победитель в последствии сделал простую визитку на основе логотипа и фирменный бланк в .word

13 лет назад
panovka
34 года
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Победитель конкурса

bloomber
Андрей 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
#1
Исполнительный, креативный, пунктуальный, приятный в общении дизайнер. Рекомендую!
Приятный в общении заказчик, ясно излагающий свои пожелания по поводу проекта.

Заявки фрилансеров

bloomber
Андрей 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
#1