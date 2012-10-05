Предельно простое задание Текстовой логотип перевести в вектор
Логотип Центра интеграции людей с инвалидностью
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!Необходимо разработать логотип для Центра социальной интеграции "Новые Перспективы". Мы занимаемся трудоустройством людей с ограниченными возможностями и обучением их необходима навыкам на глобальных рынках труда (более подробная информация о нас в прикрепленном буклете, от него цветовая гамма не зависит) . Логотип должен быть качественным, свежим, запоминающимся и серьезным! Желательны светлые, жизнерадостные тона.
Также нам хотелось бы, чтобы победитель в последствии сделал простую визитку на основе логотипа и фирменный бланк в .word
Победитель конкурса
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