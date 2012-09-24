Здравствуйте уважаемые художники. Скажу сразу, проект не мой, просто попросили посодействовать. Очень приветствуется работа на безвозмездной основе, благодарное письмо гарантируют. Если же меценатов нет, наверно оплачу из своего кармана. ...
Логотип
Компании "одуванчик" требуется логотип, креативный и стильный, он не ч/б, должно быть изображение одуванчика и название компании.
Пишите сроки и цену.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $100
Логотип для проекта vin.ee Вид деятельности: Сбор и предоставление информации об автомобилях по vin коду. Описание бизнеса: Вся деятельность проекта проводится на сайте. Посетитель вводит искомый vin ...Логотипы и Знаки21 заявкаЗакрыт13 лет назад
Нужно создать логотип для сайта http://systema-trading.ru. Цвета и форму лучше взять с логотипа http://bashneft.ru, но нужно что-то еще придумать чтобы не было один в одинЗавершен13 лет назад
- $150
нужен логотип, его версии, визитка - это первый этап фирменный стиль и основные виды POS - это второй этап.Завершен13 лет назад
- $100
Необходимо разработать логотип сайта международного конкурса фотографии. Ежегодный международный конкурс фотографии, премия «Золотая камера». Логотип будет использоваться на сайте фотопремии, визитках, папках, брендированных вещах и т.д. Логотип ...Логотипы и Знаки3 исполнителяЗавершен13 лет назад
Необходимо создать эмблему сайта Fivе Star Car. Сайт по продаже дорогих автомашин и тюнингу.Ягуар, Ровер, Чтобы можно было сделать обьёмный знак и наклеивать на капот.Закрыт13 лет назад
- $10
Нужен background для группы www.facebook.com/victoria4you ------ Пример того что хотим видеть: http://www.facebook.com/wildberries.ru Нужна картинка в стиле сайта victoria4you.ru Картинка-логотип которая в квадратике приблизительно такая же как в группе-примере, только на заднем ...Логотипы и Знаки6 заявокЗакрыт13 лет назад
- $5
Необходимо разработать логотип для тематической интернет-радиостанции. Задача не сложная. Цена 150 рублей максимум.Логотипы и Знаки6 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется сделать логотип интернет-магазина >. Кандидата выберу исходя из цены/отзывовЛоготипы и Знаки31 заявкаЗакрыт13 лет назад
Логотип продукцииЗавершен13 лет назад