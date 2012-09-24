Логотип

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Завершен39 заявок362 просмотра

Компании "одуванчик" требуется логотип, креативный и стильный, он не ч/б, должно быть изображение одуванчика и название компании.

Пишите сроки и цену.

13 лет назад
romantruf
Роман 
44 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

ZXTimon
38 лет
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
13 лет назад
$40
1 день
Быстро и сразу как надо!)
Ответственный заказчик! Рад был творчеству, надеюсь на дальнейшие сотрудничество!

Заявки фрилансеров

ZXTimon
38 лет
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
13 лет назад