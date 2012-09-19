Создать логотип

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен27 заявок217 просмотров

Нужно создать логотип для сайта http://systema-trading.ru.

Цвета и форму лучше взять с логотипа http://bashneft.ru, но нужно что-то еще придумать чтобы не было один в один

13 лет назад
Sassoft
33 года
19 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

igorsupersrost
35 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$50
1 день
Сделал логотип как я просил. Очень быстро реагировал на просьбы и замечания, работаем дальше
Приятно работать с Александром. Все детально и понятно обьясняет задание.Продолжаю сотрудничество

Заявки фрилансеров

igorsupersrost
35 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад