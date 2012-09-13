Эмблема сайта Five Star Car

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт12 заявок206 просмотров

Необходимо создать эмблему сайта Fivе Star Car. Сайт по продаже дорогих автомашин и тюнингу.Ягуар, Ровер, Чтобы можно было сделать обьёмный знак и наклеивать на капот.

13 лет назад
sipp
59 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
3 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

lusikkolbaskin
Егор 
47 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$50
3 дня
Проморочил голову неделю.... Показал сначало примеры ИЗ МОЕГО портфолио как пример того как нужно сделать, потом "порылся в интернете" и потребовал совсем другого, когда работа была выполнена. Денег не увидел.... по поводу коментария.... Вранье от первого до последнего слова! Вы согласились на изменение ТЗ (была выбрана другая машина sipp | 14.09.2012 в 16:54 Давайте попробуем мустанг, ягуар хотелось из-за кошки.... ). Иллюстрация была нарисованна СПЕЦИАЛЬНО ПОД ВАШ ПРОЕКТ с учетом угла ракурса "слева 20 гр и чуть снизу". В оговоренный в проекте срок я сдал работу, после чего Вы пропали на 3е суток!!!!!! Далее от Вас последовала такая реплика - "я тут нарыл в интеренете то что мне нравится...." И это было СОВСЕМ не то, что было в первом ТЗ. Вам должно быть стыдно от такого вранья и от подобного мороченья мозгов! В подтверждение моих слов - готов выложить Всю нашу переписку. "В конце концов прислал свой вариант"..... Я ПРИСЛАЛ СВОЙ ВАРИАНТ НА КОТОРЫЙ МЫ ДОГОВОРИЛИСЬ ЧЕРЕЗ 3 ДНЯ ПОСЛЕ ОТКРЫТИЯ ПРОЕКТА, А ВЫ ПРОПАЛИ НА НЕДЕЛЮ!!! И ПОСЛЕ ЭТОГО НАЧАЛИ МНЕ РАССКАЗЫВАТЬ ЧТО ЗА ЭТО ВРЕМЯ "НАРЫЛИ МНОГО ИНТЕРЕСНОГО В ИНТЕРНЕТЕ"

Заявки фрилансеров

lusikkolbaskin
Егор 
47 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад