Грустно конечно, что случается такое... У меня 12ти летний опыт работы с заказчиками... Но это к делу не относится. Василий не представляет чего хочет. ТЗ - меняется каждый день. В итоге выясняется, что нужна иллюстрация в стиле совершенно отличном от моего. Потеря времени и денег заказчиком - обусловленно не моим нежеланием закончить работу, а нежеланием Василия подумать один раз, выбрать дизайнера с подходящим стилем работы и сформулировать ему четко задачу. Я написал не отрицательный отзыв, а лишь коментарий по вашему письму. Дополнить могу так... Все ваши пожелания в рамках начального ТЗ, бюджета и сроков были мной выполнены.. Не вынуждайте меня выкладывать сюда нашу переписку, в которой вы открытым текстом признаетесь что это исключительно ваша ошибка формулировки задания... Я свои деньги отработал.