lusikkolbaskin

Егор lusikkolbaskin

 
46 летУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Графический дизайн/Логотипы/Фирменный стиль/Полиграфия

12-летний опыт работы с области графического и полиграфического дизайна.

Если Вам нужен оригинальный, креативный подход к созданию графического визуального продукта, будь то листовка, рекламный макет, логотип, иллюстрация или журнал и в точно установленные сроки, то Вы обратились по верному адресу.

Успешное сотрудничество:

Сетевые рекламные агентства: BBDO, Leo Burnett.

Компании: LG, Samsung, Jaguar, Porsche, Honda, Nissan, Subaru, Mercedes, Noblesse и др.

Журналы: MAX, XXL, Playboy, Cosmopolitan, EGO, Noblesse и т.д.

Работаю с 11:00 до 19:00 по московскому времени или с 09:00 до 17:00 по киевскому времени.

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Отзывы заказчиков
BrndCrte
47 летИзраиль
15 лет в сервисе
Был
23 дня назад
$40
10 баллов
11 лет назад
Дизайн визитки
Отлично поработали с Егором, моментальное исполнение, высокое качество дизайна, очень профессионально, знание тонкостей полиграфии. Для серьезных проектов! Настоятельно рекомендую!
По-больше бы таких заказчиков. Четкое ТЗ, быстрое реагирование, своевременная олата - что еще нужно для хорошей работы?! Рекомендую Василя, как отличного заказчика.
Ответный отзыв
kopipast
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$100
0 баллов
11 лет назад
Нужно оформить логотип к Новому году
Заплатил $100, получил результат, непригодный к использованию. Учитывая мой почти 5-ти летний опыт работы с фрилансерами на 2 сайтах, ставлю отрицательный отзыв. Этому есть 2 технические причины: 1) Я в минусе: минус деньги и время. 2) Егор не согласился искать компромиссный вариант. Сказал, что есть фиксированное время на заказ - всё, что получилось, то получилось. Как вариант, я предлагал за дополнительную плату доработать рисунок до пригодного к использованию варианта. Можно, говорить, что я неправильно выбрал фрилансера, неконкретно сформулировал задание. С другой стороны, справедливо заметить, что Егор тоже не разобрался в том, что мне нужно, раз получился непригодный результат. Дополнительно замечу, что свои обязательства по оплате я выполнил на 100%. Развитие ситуации (я, оказывается, в чём-то не прав): http://www.weblancer.net/users/kopipast/reviews/?filter=freelancers&type=negative
Грустно конечно, что случается такое... У меня 12ти летний опыт работы с заказчиками... Но это к делу не относится. Василий не представляет чего хочет. ТЗ - меняется каждый день. В итоге выясняется, что нужна иллюстрация в стиле совершенно отличном от моего. Потеря времени и денег заказчиком - обусловленно не моим нежеланием закончить работу, а нежеланием Василия подумать один раз, выбрать дизайнера с подходящим стилем работы и сформулировать ему четко задачу. Я написал не отрицательный отзыв, а лишь коментарий по вашему письму. Дополнить могу так... Все ваши пожелания в рамках начального ТЗ, бюджета и сроков были мной выполнены.. Не вынуждайте меня выкладывать сюда нашу переписку, в которой вы открытым текстом признаетесь что это исключительно ваша ошибка формулировки задания... Я свои деньги отработал.
Ответный отзыв
slob
50 летГермания
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Дизайн держателя сим-карты
Человек - талант. Я восхищен его творчеством! Тот случай, когда результат превосходит ожидания! Пунктуальность тоже выше всяких похвал. Обязательно обращусь еще!
Заказчик - замечательный! Четко сформулирована задача, абсолютное понимание творческого процесса. Оплата - в срок + приятные денежные бонусы! Очень был бы рад продолжить сотрудничество.
Ответный отзыв
pauto1
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Придумать логотип
Спасибо за работу - оперативно выполнена, качественно и самое главное креативно. Рекомендую.
Спасибо за приятную работу! Рекомендую заказчика!
Ответный отзыв
webriga
43 годаЛатвия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$60
10 баллов
11 лет назад
Брендовый персонаж
Работами Катаев Егор (lusikkolbaskin) довольны. Очень быстро и качество. Хороший подход по оплате. Гибкие условия. Нормальные отношения. Мы рекомендуем Катаев Егор (lusikkolbaskin) тем кого это касаеться.
Замечательный заказчик! Задача сформулированна четко, оплата в срок!
Ответный отзыв
Верстка полиграфии
4 отзыва
от $200
от 1 дня
#109
Логотипы и Знаки
3 отзыва(-1)
от $100
от 1 дня
#463
Фирменный стиль
1 отзыв
от $200
от 2 дней
#132
Дизайн продукции
нет отзывов
от $50
от 1 дня
#1679
Наружная реклама
нет отзывов
от $50
от 1 дня
#1822