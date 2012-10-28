Здравствуйте! Требуется разработать логотип для сайта интернет магазина компании ООО "Центр Климат - Сервис": - http://webastospb.ru/ Основной вид деятельности компании: климатическое оборудования (кондиционеры, отопителя) для автомобилей и яхт. ...
Придумать логотип
Надо придумать и нарисовать логотип для компании - примерное тех задание в прищепке
Мысли, цены а также ссылки на портфолио или наброски там какие - оставляйте все здесь - проект закрыт для посторонних
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