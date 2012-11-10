Логотип для медицинской компании

$100
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Завершен44 заявки1853 просмотра
#1$100

Название компании ООО "Весп".

На логотипе должно быть название этой компании, и значок.

Название можно писать по-русски "Весп" или по-английски "Vesp".

Компания занимается сотрудничеством с банками спермы.

Но! не нужно рисовать что-то сразу ассоциирующееся с банком спермы.

Т.к. фирма занимается не только этим.

Логотип должен вызывать ассоциации - "что-то связанное с медициной, солидная компания".

13 лет назад
Jhony
40 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Победитель конкурса

CostazElPayaso
Константин 
49 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
24 отзыва(-1)
13 лет назад
#1
Спасибо.

Заявки фрилансеров

CostazElPayaso
Константин 
49 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
24 отзыва(-1)
13 лет назад
#1