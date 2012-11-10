Логотип для медицинской компании

# 1 — $ 100

Название компании ООО "Весп".

На логотипе должно быть название этой компании, и значок.

Название можно писать по-русски "Весп" или по-английски "Vesp".

Компания занимается сотрудничеством с банками спермы.

Но! не нужно рисовать что-то сразу ассоциирующееся с банком спермы.

Т.к. фирма занимается не только этим.

Логотип должен вызывать ассоциации - "что-то связанное с медициной, солидная компания".