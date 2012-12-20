Нарисовать несложный логотип

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен25 заявок240 просмотров

Необходимо для компании разработать логотип, есть бриф.

13 лет назад
mihas_
38 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

netekspert
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
6 часов назад
13 лет назад
$20
1 день
Отличный исполнитель! Все сделано как надо!
Михаил, порядочный и ответственный заказчик! Спасибо!

Заявки фрилансеров

netekspert
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
6 часов назад
13 лет назад