Здравствуйте, Фрилансеры! Мы создаем обучающий портал на разные необходимые темы в жизни. Вот список рубрик нашего портала: 1. Красота & стиль ...
Нарисовать несложный логотип
Необходимо для компании разработать логотип, есть бриф.
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