Добрый день! Хочу представить вам проет. Задача: Создать логотип компании Лаборатория ПФИ (Психофизиологических исследований). он должен быть: -Овальным. -С кривой сигнала датчика цвета красног вина (как на логотипе компании ...
Требуется логотип
Здравствуйте, Фрилансеры!
Мы создаем обучающий портал на разные необходимые темы в жизни. Вот список рубрик нашего портала:
1. Красота & стиль
2. Еда & напитки
3. Дом & сад & огород
4. Детки & мамы
5. Психология & отношения
6. Досуг & спорт
7. Мастерская рукоделия
8. Здоровье & душа & сознание
9. Техника & авто
10. Полезное в России
Все ролики будут хорошего качества, много среди них будет развлекательных. Сам сайт по дизайну будет лаконичный и достаточно простой по восприятию ( пример www.wikihow.com ).
Цветовая реализация и дизайн логотипов мне нравится вот этих товарищей www.videojug.com, www.howcast.com , но плагиат не нужен.
Портал будет молодежный и ориентированный на женщин от 15 до 40 лет.
Нужен логотип и фирменный стиль с набором цветов и шрифтов. Сроки 2-4 недели, стоимость 700 долларов
В дальнейшем намечаются заказы на иконки к рубрикам, макет сайта.
Заявки фрилансеров
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