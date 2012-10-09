Требуется логотип

Здравствуйте, Фрилансеры!

Мы создаем обучающий портал на разные необходимые темы в жизни. Вот список рубрик нашего портала:

1. Красота & стиль

2. Еда & напитки

3. Дом & сад & огород

4. Детки & мамы

5. Психология & отношения

6. Досуг & спорт

7. Мастерская рукоделия

8. Здоровье & душа & сознание

9. Техника & авто

10. Полезное в России

Все ролики будут хорошего качества, много среди них будет развлекательных. Сам сайт по дизайну будет лаконичный и достаточно простой по восприятию ( пример www.wikihow.com ).

Цветовая реализация и дизайн логотипов мне нравится вот этих товарищей www.videojug.com, www.howcast.com , но плагиат не нужен.

Портал будет молодежный и ориентированный на женщин от 15 до 40 лет.

Нужен логотип и фирменный стиль с набором цветов и шрифтов. Сроки 2-4 недели, стоимость 700 долларов

В дальнейшем намечаются заказы на иконки к рубрикам, макет сайта.