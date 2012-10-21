Логотип для хобби-студии для вокалистов

# 1 — $ 150

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

Ищем хорошую ИДЕЮ логотипа, который бы смог выразить суть нашего старт-апа.

Хобби-студия и продюсерский центр для вокалистов HappySinging.

Особенность проекта состоит в том, что здесь пение рассматривается не как элитарное искусство только для талантливых и одаренных, а как приятное хобби, доступное каждому человеку. Пение - это счастье! Любой человек может петь так, чтобы это приносило радость ему самому и окружающим его людям.

Благодаря авторским методикам, используемым в студии, а также уюту и домашнему теплу, любой человек начинает петь за 1 день. Уникальный тренинг с названием «Начни петь за 1 день» уже посетили около 1500 человек. Кроме обучения здесь можно получить возможность общаться с другими людьми, увлеченными пением (делаем караоке-вечеринки и ходим на концерты) и придать профессиональный импульс своим талантам (осуществляем продюсирование сами и сотрудничаем с продюсерскими центрами). Так что здесь есть всё, что может быть интересно любому вокалисту.

Требования к логотипу:

* основная целевая аудитория - молодые работающие женщины в возрасте от 21 до 30 лет;

* основной цвет - оранжевый, дополнительный - голубой (или светло-синий);

* желательно, чтобы логотип был достаточно прост (не перегружен элементами).