Разработка логотипа для интернет-сайта.
Логотип для хобби-студии для вокалистов
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!
Ищем хорошую ИДЕЮ логотипа, который бы смог выразить суть нашего старт-апа.
Хобби-студия и продюсерский центр для вокалистов HappySinging.
Особенность проекта состоит в том, что здесь пение рассматривается не как элитарное искусство только для талантливых и одаренных, а как приятное хобби, доступное каждому человеку. Пение - это счастье! Любой человек может петь так, чтобы это приносило радость ему самому и окружающим его людям.
Благодаря авторским методикам, используемым в студии, а также уюту и домашнему теплу, любой человек начинает петь за 1 день. Уникальный тренинг с названием «Начни петь за 1 день» уже посетили около 1500 человек. Кроме обучения здесь можно получить возможность общаться с другими людьми, увлеченными пением (делаем караоке-вечеринки и ходим на концерты) и придать профессиональный импульс своим талантам (осуществляем продюсирование сами и сотрудничаем с продюсерскими центрами). Так что здесь есть всё, что может быть интересно любому вокалисту.
Требования к логотипу:
* основная целевая аудитория - молодые работающие женщины в возрасте от 21 до 30 лет;
* основной цвет - оранжевый, дополнительный - голубой (или светло-синий);
* желательно, чтобы логотип был достаточно прост (не перегружен элементами).
Победитель конкурса
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