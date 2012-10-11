Приватно для SvetaSlava

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен4 заявки162 просмотра

Разработка логотипа для интернет-сайта.

13 лет назад
doc4u
Товий 
62 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

SvetaSlava
Светлана 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
19 дней назад
13 лет назад
$130
1 день
Светлана - настоящий профессионал во всех отношениях, мы остались очень довольны результатом и процессом работы, а также отзывчивостью к пожеланиям заказчика. Большое спасибо за сотрудничество!
Спасибо за интересную работу! Оплата своевременна и в полном объеме. Общение было приятным, сотрудничеством довольна.

Заявки фрилансеров

SvetaSlava
Светлана 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
19 дней назад
13 лет назад