Приватно для SvetaSlava

для реалити-тренинга "На свободу" http://na-svobodu.ru/ Лого должен быть ярким, но без кича. Возможно, что-то схожее с тем, что сейчас. Пальмы, чайки... чтоб была ассоциация с финансовой свободой прямая. В лого обязательно ...