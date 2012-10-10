Логотип для интернет-магазина микронаушников

Проходил трёхдневный конкурс, где нужно было создать логотип, который был бы простой, стильный и красивый. Было 22 заявки. Работа Никиты оказалась наиболее подходящей по требованию. После просьбы, о доработке логотипа- получилось именно то что нужно. Спасибо ему за проделанную работу.