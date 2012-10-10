Логотип для интернет-магазина микронаушников

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен21 заявка1797 просмотров
#1$50

Сайт — http://nanomagno.ru/

Мы продаём и сдаём студентам на прокат микронаушники.

Соответственно целевая аудитория — студенты.

Надо создать логотип по следующим критериям:

- интуитивно понятный

- легко запоминающийся

- стильный и интересный

- УНИКАЛЬНЫЙ

Слоган — «Делаем жизнь проще» разместить рядом.

13 лет назад
Danilmos
Даниэль 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Победитель конкурса

nixXxon86
38 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
#1
Проходил трёхдневный конкурс, где нужно было создать логотип, который был бы простой, стильный и красивый. Было 22 заявки. Работа Никиты оказалась наиболее подходящей по требованию. После просьбы, о доработке логотипа- получилось именно то что нужно. Спасибо ему за проделанную работу.
Спасибо, было приятно с вами работать, оплата была произведена вовремя, надеюсь и на дальнейшее сотрудничество...

Заявки фрилансеров

nixXxon86
38 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
#1