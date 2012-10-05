Нужен логотип для паблика ВКонтакте

Всем привет. Необходим логотип для паблика вконтакте http://vk.com/fotoban. Данная страница посвящена различного рода новостям и событиям в фотографиях. Предпочтения по цветам - все на усмотрение дизайнера у заказчика никаких идей. Работа будет оплачена в WMR