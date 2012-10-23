Необходимо разработать логотип (либо серию однотипных логотипов) для образовательного приложения Android он должен соответствовать требованиям для размещения в Google Play + несколько ( Подробности вышлю потенциальным исполнителям.
Логотип компании
Компания занимается ремонтом и поставкой спецтехники
Требуется разработать логотип — 2 слова и графическая составляющая и желательно накидать стандартную визитку, для примера, как будет выглядеть.
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