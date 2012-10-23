Логотип компании

Работаю с данным дизайнером уже второй раз и оба разе не было нареканий к его работе. Порадовало то, что Андрей грамотно, до мелочей, понял требования, наложил их на творческую составляющую и в итоге выдал прекрасный результат. Проблем с проектом не возникло. Хочу отметить также и сроки, в которые делалась работа, первый вариант был готов уже на следующий день, а далее доработки через несколько часов. Даже и не чувствовалось расстояние между нами, было ощущение что работаем в одном офисе))) Всем рекомендую!