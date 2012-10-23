Логотип компании

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен58 заявок305 просмотров

Компания занимается ремонтом и поставкой спецтехники

Требуется разработать логотип — 2 слова и графическая составляющая и желательно накидать стандартную визитку, для примера, как будет выглядеть.

13 лет назад
kesh1987
Алексей 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

hollander74
50 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$90
4 дня
Работаю с данным дизайнером уже второй раз и оба разе не было нареканий к его работе. Порадовало то, что Андрей грамотно, до мелочей, понял требования, наложил их на творческую составляющую и в итоге выдал прекрасный результат. Проблем с проектом не возникло. Хочу отметить также и сроки, в которые делалась работа, первый вариант был готов уже на следующий день, а далее доработки через несколько часов. Даже и не чувствовалось расстояние между нами, было ощущение что работаем в одном офисе))) Всем рекомендую!
Сотрудничество с Алексеем приносит не только материальное но и моральное удовлетворение.Доступно и терпеливо может объяснить,что хочет в конечном результате.Рекомендую как надежного, порядочного и приятного в общении человека! Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

hollander74
50 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад

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