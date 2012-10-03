Логотип в векторе для финансовой компании

Нужен один логотип для финансовой компании в векторе для печати и растре для веб сайта. Символизирующий солнце. Пример я прикрепил, левый верхний либо левый нижний, возможна импровизация на их основе. Необходимо их упростить, что бы логотип запоминался. Текста внутри не должно быть. Версия для сайта цветная, но сдержанная, текст справа. Для печати естественно просто черно-белая и текст по кругу.