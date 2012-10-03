Здравствуйте, Дизайнеры! Нужно разработать в срочном порядке логотип для турфирмы! Оплата по факту. Все подробности в ЛС.
Логотип в векторе для финансовой компании
Нужен один логотип для финансовой компании в векторе для печати и растре для веб сайта. Символизирующий солнце. Пример я прикрепил, левый верхний либо левый нижний, возможна импровизация на их основе. Необходимо их упростить, что бы логотип запоминался. Текста внутри не должно быть. Версия для сайта цветная, но сдержанная, текст справа. Для печати естественно просто черно-белая и текст по кругу.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $200Логотипы и Знаки47 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Прошу разработать логотип для Муай Тай школы.Завершен13 лет назад
Работа компании нацелена на две аудитории: 1. Деловая (банки РБ). Для этой аудитории компания будет известна как ООО "Транзакционные Решения" (ТАА "Транзакцыйныя Рашэннi"). Вся деловая переписка, нормативные документы, бланки писем, визитки ...Завершен13 лет назад
Для нового магазина светящейся продукции и светотехники нужен логотип. Название Ultra-Neon, возможно предложите свой вариант названия, желательно свободный домен. Примерную продукцию, представленную в магазине, межете посмотреть на сайте ...Завершен13 лет назад
- $100
Нужно разработать логотип для открывающейся школы спортивного метания ножей. Технические требования к макетам: -избегать государственной символики (отсылки к гербам или триколору) -в логотипе должно быть не более трех цветов, т.к. в дальнейшем он ...Завершен13 лет назад
- $20
Необходимо перерисовать текущий логотип. Оплата ТОЛЬКО по факту. Оплата ВМ, персональный атт. BL 70+ Писать в ЛС, ниже портфолио и т д. Необходимое разрешение: 1600px*~px Щит внутри ...Завершен13 лет назад
Разработать логотип для для WM-Центра LendTOP.ru Логотип (88x31 пиксел, не более 10Кб) Указывайте бюджет и сроки.Завершен13 лет назад
необходимо перерисовать логотип Верхняя надпись ФИНАУДИТ должна быть длинной с нижнюю надписьЗавершен13 лет назад
- $150
Разработка логотипа!Завершен13 лет назад
- $50
Для нового интернет-магазина средств связи helloradio.ru нужен логотип, отражающий суть бизнеса: продажи радиостанций, GPS навигаторов и тп. Всего интересует 5 разных вариантов одного логотипа, из которых будет выбран только один, цена работы 1000 рублейЗавершен13 лет назад