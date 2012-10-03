Логотип в векторе для финансовой компании

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт40 заявок275 просмотров

Нужен один логотип для финансовой компании в векторе для печати и растре для веб сайта. Символизирующий солнце. Пример я прикрепил, левый верхний либо левый нижний, возможна импровизация на их основе. Необходимо их упростить, что бы логотип запоминался. Текста внутри не должно быть. Версия для сайта цветная, но сдержанная, текст справа. Для печати естественно просто черно-белая и текст по кругу.

13 лет назад
Stefan_Vonavi
Стефан 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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