Для нового магазина светящейся продукции и светотехники нужен логотип. Название Ultra-Neon, возможно предложите свой вариант названия, желательно свободный домен. Примерную продукцию, представленную в магазине, межете посмотреть на сайте ...
Разработка логотипов для двух брендов
Работа компании нацелена на две аудитории:
1. Деловая (банки РБ).
Для этой аудитории компания будет известна как ООО "Транзакционные Решения" (ТАА "Транзакцыйныя Рашэннi"). Вся деловая переписка, нормативные документы, бланки писем, визитки будут под логотипом данной компании.
2. Физические лица.
Для этой аудитории нами придуман брэнд "ГадлярОК".
Основная его задача очень жестко закрепиться за неким электронным устройством устройством (размеры ниже). Данный брэнд будет наноситься на эти устройства и использоваться банками и компанией в рекламных целях.
Размеры устройств.
1. 25x25 мм (высота и ширина).
2. 33x54 мм (высота и ширина).
3. 28x40 мм (высота и ширина).
На текущий момент нужны лого компаний и написание названия для каждого из брендов.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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