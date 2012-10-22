Разработка логотипов для двух брендов

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен37 заявок266 просмотров

Работа компании нацелена на две аудитории:

1. Деловая (банки РБ).

Для этой аудитории компания будет известна как ООО "Транзакционные Решения" (ТАА "Транзакцыйныя Рашэннi"). Вся деловая переписка, нормативные документы, бланки писем, визитки будут под логотипом данной компании.

2. Физические лица.

Для этой аудитории нами придуман брэнд "ГадлярОК".

Основная его задача очень жестко закрепиться за неким электронным устройством устройством (размеры ниже). Данный брэнд будет наноситься на эти устройства и использоваться банками и компанией в рекламных целях.

Размеры устройств.

1. 25x25 мм (высота и ширина).

2. 33x54 мм (высота и ширина).

3. 28x40 мм (высота и ширина).

На текущий момент нужны лого компаний и написание названия для каждого из брендов.

13 лет назад
My_IT_Agancy
Георгий 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

uglevich
Игорь 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$220
7 дней
Очень хороший дизайнер, все четко и в срок делает. К доработкам относится с пониманием. Прекрасно выполненная работа. Спасибо!!!
Очень приятное сотрудничество! Остался доволен по всем пунктам. Своевременная оплата, интересный проект, уважительное отношение. Рекомендую как очень компетентного работодателя!

Заявки фрилансеров

uglevich
Игорь 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Логотип для магазина светящейся продукции

    Для нового магазина светящейся продукции и светотехники нужен логотип. Название Ultra-Neon, возможно предложите свой вариант названия, желательно свободный домен. Примерную продукцию, представленную в магазине, межете посмотреть на сайте ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Логотип школы спортивного метания ножей

    $100

    Нужно разработать логотип для открывающейся школы спортивного метания ножей. Технические требования к макетам: -избегать государственной символики (отсылки к гербам или триколору) -в логотипе должно быть не более трех цветов, т.к. в дальнейшем он ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Перерисовать логотип

    $20

    Необходимо перерисовать текущий логотип. Оплата ТОЛЬКО по факту. Оплата ВМ, персональный атт. BL 70+ Писать в ЛС, ниже портфолио и т д. Необходимое разрешение: 1600px*~px Щит внутри ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Разработка логотипа для интернет-магазина

    $50

    Для нового интернет-магазина средств связи helloradio.ru нужен логотип, отражающий суть бизнеса: продажи радиостанций, GPS навигаторов и тп. Всего интересует 5 разных вариантов одного логотипа, из которых будет выбран только один, цена работы 1000 рублей

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Отрисовать логотип в векторе.

    $50

    Срочно! Работа нужна сегодня. Отрисовать в кривых логотип компании http://www.aquatandem.ru "Акватандем продажа и обслуживание аквариумов" На выходе желателен файл .ai

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Разработка логотипов

    Добрый день! Нужен специалист по разработке логотипов для постоянного сотрудничества. 2-3 проекта в месяц; со временем, возможно, будет больше. Пожалуйста, если Вы заинтересованы в сотрудничестве - указывайте ориентировочную стоимость и срок разработки одного ...

    Логотипы и Знаки60 заявок
    Закрыт
    13 лет назад