Приватно для SvetaSlava

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен4 заявки162 просмотра

Разработка логотипа!

13 лет назад
naMars
40 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

SvetaSlava
Светлана 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
19 дней назад
13 лет назад
$150
1 день
Спасибо! Как всегда отлично.
Еще один успешно проведенный проект! Спасибо!

Заявки фрилансеров

SvetaSlava
Светлана 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
19 дней назад
13 лет назад