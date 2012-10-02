Логотип для организации

$50
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Закрыт27 заявок198 просмотров

Добрый день.

Необходимо сделать логотип для организации под названием "Казпотребнадзор". Организация занимается защитой прав потребителей и налогоплательщиков.

Вот ключевые слова, которые должны найти отражение-ассоциации:

Надзор, Народный контроль, Экспертиза, Защита интересов народа, Справедливость, Критика, Компетентность, Дрючить, Потребитель, Могущество, Экспертность,Независимость ,Налогоплательщик, Будущее, Народ Казахстана

Качество,Прозрачность,Низкие цены

Предположительно можно отобразить в логотипе: орла, пирамиду, казахские орнаменты. Желательные цвета - голубой, желтый, красный.

Очень срочно!

13 лет назад
Darya_Nenakhova
Дарья 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад

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