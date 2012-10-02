Нужно сделать лого для веб студии - предположительно японкий меч.
Логотип для организации
Добрый день.
Необходимо сделать логотип для организации под названием "Казпотребнадзор". Организация занимается защитой прав потребителей и налогоплательщиков.
Вот ключевые слова, которые должны найти отражение-ассоциации:
Надзор, Народный контроль, Экспертиза, Защита интересов народа, Справедливость, Критика, Компетентность, Дрючить, Потребитель, Могущество, Экспертность,Независимость ,Налогоплательщик, Будущее, Народ Казахстана
Качество,Прозрачность,Низкие цены
Предположительно можно отобразить в логотипе: орла, пирамиду, казахские орнаменты. Желательные цвета - голубой, желтый, красный.
Очень срочно!
Заявки фрилансеров
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