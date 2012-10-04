Лого для пейтбольного клуба

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен21 заявка262 просмотра

круг внутри две фигуры сопртивного пейнтболиста и тактика целятся в разные стороны образую букву Т

Узнаваемые черты Контер Страйк , Том Тайлор и пр

Цвета черный и отдельно белый (контуры)

На усмотрение исполнителя для флага может быть цветной

Один круглый лого и полное "Тактика" в том же стиле

Бюджет 25$

13 лет назад
trepkin
Андрей 
42 года
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

sidpk2009
32 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$25
1 день
Отличный исполнитель, не смотря на обьемное ТЗ прекрасно справился с работой. В процессе предложил свой вариант, который и был принят в последствии как основной. Желаю ему побольше клиентов.
Адекватные замечания,оплата в срок.приятно было сотрудничать.

Заявки фрилансеров

sidpk2009
32 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад

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