Нужен логотип для будущего конструктора магазинов spendhunters.ru
Создать фон и лого для сайта
Добрый день.
Нужно создать лого и фон для сайта adult тематики.
Фон состоит из 1 картинки,её просто переделать (нужно пофантазировать).
http://privatzona.com как на данный момент выглядит сайт. Сайт 18+ (если нету 18 лет,не беритесь)
С оплатой договоримся.
Спасибо.
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