Создать фон и лого для сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен12 заявок263 просмотра

Добрый день.

Нужно создать лого и фон для сайта adult тематики.

Фон состоит из 1 картинки,её просто переделать (нужно пофантазировать).

http://privatzona.com как на данный момент выглядит сайт. Сайт 18+ (если нету 18 лет,не беритесь)

С оплатой договоримся.

Спасибо.

13 лет назад
tcexe
34 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

vasyabucko
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$35
1 день
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Максим очень серьезный работодатель, всегда дает четкое ТЗ, что позволяет исполнять его проекты быстро и с удовольствием.

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vasyabucko
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад