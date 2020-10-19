Необходимо сделать блог компании на wordpress. Есть макеты дизайна основного проекта в figma и необходимо сделать дизайн блога наследуемым по дизайну от основного проекта. Предполагаемый контент блога - новости, статьи, change logs сервиса (всё это ...
- Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт2 года назад
Надо сделать разделение списка пользователей двумя вкладками или типа того. Суть в том, что нам надо показывать в первой вкладке пользователей, от которых есть непрочитанные сообщения в чатах, а во второй вкладке - пользователей ...Завершен3 года назад
Примерный список дополнений к текущей реализации чата: - отправка и поддержка чатом изображений (тут описывать думаю не стОит, всё как у всех) - отправка и поддержка чатом стикеров (должна быть иконка рядом с иконкой отправки сообщения, которая открывает ...Завершен3 года назад
[u]Требуется разработать web версию чата.[/u] Требования к чату: - только frontend. Из технологий обязательно использовать vue.js - адаптирован под мобильную и декстоп версию - скорость работы - легкость (не надо грузить тучу библиотек) - простота и возможность кастомизации в дальнейшем - можно ...Завершен3 года назад
[u][b]Требуется разработать web версию чата. [/b][/u] Требования к чату: - только frontend. Технологии на усмотрение разработчика - адаптирован под мобильную и декстоп версию - скорость работы - легкость (не надо грузить тучу библиотек) - простота и возможность кастомизации в дальнейшем - можно использовать ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется доработка дизайна на Laravel 7.0 Внесение мелких правок + минимальная верстка.Завершен3 года назад
Необходима верстка проекта Желательно использовать webpack.mix.js который есть по умолчанию в проекте. Сss, js должен находиться в директории resources. При компиляции проекта должно получаться два файла js и css, файлы должны быть минифицированные - webpack это предусматривает из ...Завершен3 года назад
Необходима верстка проекта Желательно использовать webpack.mix.js который есть по умолчанию в проекте. Сss, js должен находиться в директории resources. При компиляции проекта должно получаться два файла js и css, файлы должны быть минифицированные - webpack это ...Закрыт3 года назад
Ищем команду/компанию, которая возьмется за поддержку высоконагруженного сервиса. Тематика проекта - реклама в интернете, поэтому понимание функционирования подобного сервиса будет большим плюсом. Так же, стоит понимать, что проект обрабатывает тысячи запросов в секунду, поэтому опыт с такими ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо создать кампанию с нуля под Google Adsense.Контекстная реклама1 исполнительЗавершен4 года назад
Необходимо создать и продвинуть контекстные объявления в Яндекс Директ. Цель: регистрация клиента в сервисеКонтекстная реклама1 исполнительЗавершен4 года назад
- $250
Направления и области, которые затрагивает библиотека: data science, SVD, нейронные сети, обработка текста, система рекомендаций. Что должно быть в отчете по аудиту и тестированию: - оценка архитектуры; - оценка кода; - скорость обучения относительно объема данных; - максимальный RPS уже обученной ...Тестирование ПО4 заявкиЗакрыт4 года назад
- $1700
Требования:[list][*]опыт работы от 3-х лет[*]php 7.1[*]Laravel 5.3[*]MySQL[*]js, jquery[*]git[*]bootstrap[*]чистый, комментируемый код[*]быстрая обучаемость[/list][list][*]знание принципов БД Tarantool (в идеале версия 2.2)[*]знание принципов работы БД ClickHouse[*]понимание принципов работы рекламы в интернете[/list] Обязанности: [list][*]разработка нового функционала[*]автоматизация/оптимизация старого функционала[*]участие в проектировании архитектуры[*]интеграция с ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт4 года назад
Требование к исполнителю: Использовать scss, нормально понимание gulp. Верстка должна быть построена на bootstrap. Применять подход БЭМ и организовать масштабируемую архитектуру проекта. Желательно сразу адаптировать gulp под Laravel 5.3. Более тонкие моменты уже отдельно кандидату надо будет ...Завершен4 года назад
- $1700
Начальная ЗП от 110 000р. с перспективой роcта Требования:[list][*]опыт работы от 3-х лет[*]php 7.1[*]Laravel 5.3[*]MySQL[*]js, jquery[*]git[*]bootstrap[*]чистый, комментируемый код[*]быстрая обучаемость[/list][list][*]знание принципов БД Tarantool (в идеале версия 2.2)[*]знание принципов работы БД ClickHouse[*]понимание принципов работы рекламы в интернете[/list] Обязанности: [list][*]разработка нового ...Служба поддержки9 заявокЗакрыт4 года назад
Сверстать главную страницу сайта по шаблону. Из дополнительных предпочтений: выбор темной темы или стандартной, адаптивная верстка. Использование sass + нормальное понимание gulp. Что бы все было в ногу со временем. sass надо использовать не только для сборки ...Завершен4 года назад
Здравствуйте, необходимо нарисовать стикер пак для частого общения с клиентами в телеграмме.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен4 года назад
Здравствуйте, необходимо нарисовать стикер пак для частого общения с клиентами в телеграмме. Требуется помощь в креативе.Иллюстрации и Рисунки20 заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте, нам на непостоянную работу требуется иногда дизайнер баннеров. На данный момент нам требуется партнерский баннер 2х систем. Требуется нарисовать баннер размером 700х500 , 2 лого имеются, текст тоже обсудим в любом из мессенджеров.Баннеры1 исполнительЗавершен4 года назад
- $1200
Начальная ЗП от 80 000р. до 120 000 руб. с дальнейшим ростом Требования: [list][*]опыт работы не важен [*]php 7.1[*]Laravel 5.3[*]MySQL[*]js, jquery[*]git[*]bootstrap[*]чистый, комментируемый код[/list] Будет плюсом: [list][*]знание принципов БД Tarantool (в идеале версия 2.2)[*]знание принципов работы БД ClickHouse[*]понимание принципов работы рекламы ...Веб-программирование15 заявокЗакрыт4 года назад