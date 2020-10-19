tcexe

Максим tcexe

 
33 годаРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$200
выплачено фрилансерам
80%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
4
безопасных платежей

  • Блог на wordpress под ключ

    Необходимо сделать блог компании на wordpress. Есть макеты дизайна основного проекта в figma и необходимо сделать дизайн блога наследуемым по дизайну от основного проекта. Предполагаемый контент блога - новости, статьи, change logs сервиса (всё это ...

    WordPressFigma
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    2 года назад

  • Доработка чата на vue.js

    Надо сделать разделение списка пользователей двумя вкладками или типа того. Суть в том, что нам надо показывать в первой вкладке пользователей, от которых есть непрочитанные сообщения в чатах, а во второй вкладке - пользователей ...

    Vue.js
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Доработка чата на vue.js

    Примерный список дополнений к текущей реализации чата:  - отправка и поддержка чатом изображений  (тут описывать думаю не стОит, всё как у всех)  - отправка и поддержка чатом стикеров (должна быть иконка рядом с иконкой отправки сообщения, которая открывает ...

    Vue.js
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Требуется разработка чата на vue.js

    [u]Требуется разработать web версию чата.[/u] Требования к чату: - только frontend. Из технологий обязательно использовать vue.js - адаптирован под мобильную и декстоп версию - скорость работы - легкость (не надо грузить тучу библиотек) - простота и возможность кастомизации в дальнейшем - можно ...

    LaravelVue.js
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Разработка чата

    [u][b]Требуется разработать web версию чата. [/b][/u] Требования к чату: - только frontend. Технологии на усмотрение разработчика - адаптирован под мобильную и декстоп версию - скорость работы - легкость (не надо грузить тучу библиотек) - простота и возможность кастомизации в дальнейшем - можно использовать ...

    Laravel
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Верстка проекта на Laravel 7

    Необходима верстка проекта Желательно использовать webpack.mix.js который есть по умолчанию в проекте.  Сss, js должен находиться в директории resources.  При компиляции проекта должно получаться два файла js и css, файлы должны быть минифицированные - webpack это предусматривает из ...

    JavascriptLaravelCSSSCSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Верстка проекта на Laravel 7

    Необходима верстка проекта Желательно использовать webpack.mix.js который есть по умолчанию в проекте. Сss, js должен находиться в директории resources. При компиляции проекта должно получаться два файла js и css, файлы должны быть минифицированные - webpack это ...

    JavascriptLaravelCSSSCSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Техническая поддержка, обслуживание и развитие web приложения

    Ищем команду/компанию, которая возьмется за поддержку высоконагруженного сервиса. Тематика проекта - реклама в интернете, поэтому понимание функционирования подобного сервиса будет большим плюсом. Так же, стоит понимать, что проект обрабатывает тысячи запросов в секунду, поэтому опыт с такими ...

    PHPLaravelMySQL
    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Аудит и тестирование python библиотеки

    $250

    Направления и области, которые затрагивает библиотека: data science, SVD, нейронные сети, обработка текста, система рекомендаций. Что должно быть в отчете по аудиту и тестированию: - оценка архитектуры; - оценка кода; - скорость обучения относительно объема данных; - максимальный RPS уже обученной ...

    Python
    Тестирование ПО4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Full Stack разработчик в рекламную сеть

    $1700

    Требования:[list][*]опыт работы от 3-х лет[*]php 7.1[*]Laravel 5.3[*]MySQL[*]js, jquery[*]git[*]bootstrap[*]чистый, комментируемый код[*]быстрая обучаемость[/list][list][*]знание принципов БД Tarantool (в идеале версия 2.2)[*]знание принципов работы БД ClickHouse[*]понимание принципов работы рекламы в интернете[/list] Обязанности: [list][*]разработка нового функционала[*]автоматизация/оптимизация старого функционала[*]участие в проектировании архитектуры[*]интеграция с ...

    PHPJavascriptLaravelMySQLBootstrapjQueryGit
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Верстка проекта на Laravel 5.3

    Требование к исполнителю: Использовать scss, нормально понимание gulp. Верстка должна быть построена на bootstrap. Применять подход БЭМ и организовать масштабируемую архитектуру проекта. Желательно сразу адаптировать gulp под Laravel 5.3. Более тонкие моменты уже отдельно кандидату надо будет ...

    LaravelBootstrapSCSSGulp
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Full Stack разработчик в рекламную сеть

    $1700

    Начальная ЗП от 110 000р. с перспективой роcта Требования:[list][*]опыт работы от 3-х лет[*]php 7.1[*]Laravel 5.3[*]MySQL[*]js, jquery[*]git[*]bootstrap[*]чистый, комментируемый код[*]быстрая обучаемость[/list][list][*]знание принципов БД Tarantool (в идеале версия 2.2)[*]знание принципов работы БД ClickHouse[*]понимание принципов работы рекламы в интернете[/list] Обязанности: [list][*]разработка нового ...

    PHPJavascriptLaravelMySQLBootstrapjQueryGit
    Служба поддержки9 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Вёрстка дизайна на laravel 5.3

    Сверстать главную страницу сайта по шаблону. Из дополнительных предпочтений: выбор темной темы или стандартной, адаптивная верстка. Использование sass + нормальное понимание gulp. Что бы все было в ногу со временем. sass надо использовать не только для сборки ...

    LaravelSASSGulp
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Стикер пак

    Здравствуйте, необходимо нарисовать стикер пак для частого общения с клиентами в телеграмме.  Требуется помощь в креативе.

    Иллюстрации и Рисунки20 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Баннер

    Здравствуйте, нам на непостоянную работу требуется иногда дизайнер баннеров. На данный момент нам требуется партнерский баннер 2х систем. Требуется нарисовать баннер размером 700х500 , 2 лого имеются, текст тоже обсудим в любом из мессенджеров.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Программист / Backend

    $1200

    Начальная ЗП от 80 000р. до 120 000 руб. с дальнейшим ростом Требования: [list][*]опыт работы не важен [*]php 7.1[*]Laravel 5.3[*]MySQL[*]js, jquery[*]git[*]bootstrap[*]чистый, комментируемый код[/list] Будет плюсом: [list][*]знание принципов БД Tarantool (в идеале версия 2.2)[*]знание принципов работы БД ClickHouse[*]понимание принципов работы рекламы ...

    PHPJavascriptLaravelMySQLBootstrapjQueryGit
    Веб-программирование15 заявок
    Закрыт
    4 года назад
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Отзывы фрилансеров
dzendigital
Дмитрий 
29 летРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
11 отзывов
$50
10 баллов
3 года назад
Доработка чата на vue.js
Топовый заказчик!
Все как всегда на высоте!
Ответный отзыв
dzendigital
Дмитрий 
29 летРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
11 отзывов
$50
10 баллов
3 года назад
Доработка чата на vue.js
Все отлично!
10/10
Ответный отзыв
dzendigital
Дмитрий 
29 летРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
11 отзывов
$100
10 баллов
3 года назад
Требуется разработка чата на vue.js
10/10.
Исполнитель грамотно подошёл к задаче, все было выполнено в лучшем виде. Рекомендую!
Ответный отзыв
Jeka2
37 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$350
10 баллов
3 года назад
Доработка дизайна
Уже второй раз выполняю заказ и не напрягаюсь, так как заказчик тактичен и платит сразу
Все как всегда круто, выполнено качественно и в срок. Продолжаем сотрудничество. Рекомендую!
Ответный отзыв
Jeka2
37 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$600
9 баллов
3 года назад
Верстка проекта на Laravel 7
Над проектом работает вполне тактичный коллектив, задержек с оплатой не возникало.
Качественно выполненная работа. Было много до-заказов с нашей стороны, исполнитель всегда был на связи и помогал с возникающими вопросами. Продолжаем работу. Рекомендую!
Ответный отзыв