Сделать лого для интернет-магазина.

Нужно сделать лого для инет магазина: http://vmage.ru

(сейчас на сайте старый дизайн) Лого нужен под новый дизайн.

Все скрины вышлю исполнителю.

Связь через скайп: rizhaya_0709 (Анна)

или через почту [email protected]

От вас: цена и сроки.