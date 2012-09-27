Сделать лого для интернет-магазина.

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Закрыт37 заявок230 просмотров

Нужно сделать лого для инет магазина: http://vmage.ru

(сейчас на сайте старый дизайн) Лого нужен под новый дизайн.

Все скрины вышлю исполнителю.

Связь через скайп: rizhaya_0709 (Анна)

или через почту [email protected]

От вас: цена и сроки.

13 лет назад
vmage
43 года
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

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Нет заявок фрилансеров