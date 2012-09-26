Для сайта www.grand-flowers.de нужен логотип. Сайта еще нет, дизайн сайта будет отталкиваться от логотипа. Тематика сайта: оформление заказа и доставки цветов по всей стране Целевая аудитория сайта: мужчины и женщины, возраст ...
Логотип компании, занимающейся фотосесиями в Азии
Логотип компании занимающейся фотосесиями в азии. Изобразить нужно примерно как на файле во вложении. Однотонный. цвет #333333. Любые идеи-концепты по поводу лого приветствуются.
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