Логотип компании, занимающейся фотосесиями в Азии

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Закрыт27 заявок226 просмотров

Логотип компании занимающейся фотосесиями в азии. Изобразить нужно примерно как на файле во вложении. Однотонный. цвет #333333. Любые идеи-концепты по поводу лого приветствуются.

13 лет назад
mnzi-web
Алексей 
41 год
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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