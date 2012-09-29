Требуется логотип для сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен35 заявок277 просмотров

Требуется логотип для сайта строительной компании. Оставляйте ссылки на Ваше портфолио. Пишите предполагаемые сроки разработки и цену.

13 лет назад
Alen_34
59 лет
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Liloli
34 года
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад
$40
1 день
Отличный исполнитель, Тина выполнила все быстро, качественно, предоставила несколько вариантов, поправки вносила практически моментально. Буду продолжать сострудничество именно с ней.
Отличный заказчик, рекомендую!

Заявки фрилансеров

Liloli
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13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад

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