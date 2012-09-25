Для сайта www.10-ka.com.ua Логотип - значек "10" в верхнем левом углу. Задача: сделать логотип объемным, с переливами, возможно с каким-то элементом "отблеска". Работаем "до упора" пока не понравится заказчику.
Логотип для фотосалона
Здравствуйте,
Необходимо создать логотип и фирменную надпись «ФОТОСАЛОН».
Нравится стиль AGFA.
Предпочтительны цвета: красный, белый, черный (по аналогии с AGFA).
Приветствуется строгость, четкость.
Для информации: заказчик — архитектор по специальности.
Спасибо.
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