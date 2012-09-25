Нужно создать логотип для организации детских праздников
Логотип для фотосалона
Здравствуйте,
Необходимо создать логотип и фирменную надпись "ФОТОСАЛОН".
Нравится стиль AGFA.
Предпочтительны цвета: красный, белый, черный (по аналогии с AGFA).
Приветствуется строгость, четкость.
Для информации: заказчик - архитектор по специальности.
Спасибо.
Уважаемые Фрилансеры!
Проект закрыт в связи с тем, что он был ошибочно опубликован.
Проект перенесен в раздел "Конкурсы"
Спасибо за понимание!
Заявки фрилансеров
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