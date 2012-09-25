Логотип для фотосалона

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт13 заявок146 просмотров

Здравствуйте,

Необходимо создать логотип и фирменную надпись "ФОТОСАЛОН".

Нравится стиль AGFA.

Предпочтительны цвета: красный, белый, черный (по аналогии с AGFA).

Приветствуется строгость, четкость.

Для информации: заказчик - архитектор по специальности.

Спасибо.

Уважаемые Фрилансеры!

Проект закрыт в связи с тем, что он был ошибочно опубликован.

Проект перенесен в раздел "Конкурсы"

Спасибо за понимание!

13 лет назад
mosq5551
Алик 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

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