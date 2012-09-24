Есть лого: http://www.imageset.ru/img/lifetunein.jpg К сожалению, только такой маленький размер. Нужно отрисовать лого в векторе, чтобы могли его использовать в полиграфии (одежда, сувениры и пр). При этом, чтобы можно было с легкостью менять цвета в ...
Разработка логотипа для транспортной компании
Нужен логотип для компании сдающей автобусы и грузовой транспорт в аренду.
нужен акцент, что мы работаем со всей Россией.
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