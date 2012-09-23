Уважаемые фрилансеры! После успешного проведения конкурса по названию нашей фирмы мы хотели еще раз всех поблагодарить за участие и поздравить победителя Наталью Беленькую (talica). Теперь нам необходимо разработать логотип. Название фирмы – Printerio, наша деятельность ...
Pinacolada
Нужен: стильный, яркий, креативный логотип для компании Pinacolada, занимается разработкой сайтов, веб дизайном.
Пишите цену и сроки.
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