Нужно слелать лого во флеше, верхушка пирамиды с банкноты доллара в которой глаз стоит на месте, а нижняя часть вращается .
Доработка макета визит. Персонально для Ratmirdek
На визитке должен быть нанесен логотип, разработанный в ранее проведенном конкурсе (вариант: светлый фон, на русском языке), должность, ФИО, контактные данные сотрудника, адрес, телефон, факс и сайт организации, мобильный и e-mail сотрудника. Данные для заполнения в макете пока можно выбрать произвольные. Должна быть предусмотрена возможность к редактированию указанных полей визитки с помощью общедоступной (желательно бесплатной) программы. Размер под стандартную визитницу.
Выбранный исполнитель
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