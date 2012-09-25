Доработка макета визит. Персонально для Ratmirdek

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен1 заявка194 просмотра

На визитке должен быть нанесен логотип, разработанный в ранее проведенном конкурсе (вариант: светлый фон, на русском языке), должность, ФИО, контактные данные сотрудника, адрес, телефон, факс и сайт организации, мобильный и e-mail сотрудника. Данные для заполнения в макете пока можно выбрать произвольные. Должна быть предусмотрена возможность к редактированию указанных полей визитки с помощью общедоступной (желательно бесплатной) программы. Размер под стандартную визитницу.

13 лет назад
ya_sam
43 года
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Ratmirdekras
Анатолий 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$10
2 дня
Сотрудничеством доволен! Анатолий, мгновенно уловил, что требуется Заказчику. Он даже перевыполнил то, о чем у нас была изначальная договоренность. Качеством его работы доволен! Все пожелания, возникавшие в процессе работы им были учтены! Рекомендую Анатолия всем, кому требуется креативный логотип или визитка.
Понравилось работать с Александром. Очень точные требования к работе, своевременная оплата. Всем рекомендую этого заказчика.

Заявки фрилансеров

Ratmirdekras
Анатолий 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад

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