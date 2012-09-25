Доработка макета визит. Персонально для Ratmirdek

Сотрудничеством доволен! Анатолий, мгновенно уловил, что требуется Заказчику. Он даже перевыполнил то, о чем у нас была изначальная договоренность. Качеством его работы доволен! Все пожелания, возникавшие в процессе работы им были учтены! Рекомендую Анатолия всем, кому требуется креативный логотип или визитка.