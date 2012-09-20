Логотип для брокера на рынке Forex

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен36 заявок2085 просмотров
#1$100

Нужен логотип для компании брокера на рынке Forex.

Название комании YA-HI.com , сайта еще нет.

Нужно что-то интересное - не строгое.

Пример логотипов которые нравяться:

http://www.godaddy.com/

http://www.dankennedy.com/

http://www.alpari.ru/

Предпочтительная цветовая гамма: черный-белый-зеленый-оранжевый.

Если есть вопросы, задавайте - отвечу.

13 лет назад
stanislav111
Тешинский 
44 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв

Победитель конкурса

picaso_design
Лилия 
42 года
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
#1

Заявки фрилансеров

picaso_design
Лилия 
42 года
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
#1

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