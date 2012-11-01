Нужен логотип для компании по доставке товаров

# 1 — $ 80

Доброго времени суток!

Нужно разработать логотип для компании, которая занимается доставкой товаров из США и Европы, а также пересылкой товаров из Москвы в любой регион России.

Дизайн сайта в данный момент разрабатывается, на данный момент он выглядит так - http://clck.ru/28IEI

Требования к лого:

- нужно чтобы сочетался с сайтом

- современно выглядел

- можно попробовать выполнить в стиле hi-tech

Логотип нужен в cdr и png