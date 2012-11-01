Нужен логотип для компании по доставке товаров

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен35 заявок2152 просмотра
#1$80

Доброго времени суток!

Нужно разработать логотип для компании, которая занимается доставкой товаров из США и Европы, а также пересылкой товаров из Москвы в любой регион России.

Дизайн сайта в данный момент разрабатывается, на данный момент он выглядит так - http://clck.ru/28IEI

Требования к лого:

- нужно чтобы сочетался с сайтом

- современно выглядел

- можно попробовать выполнить в стиле hi-tech

Логотип нужен в cdr и png

13 лет назад
0n0ff3
37 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Победитель конкурса

Ivan_Strelec
Иван 
64 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
#1
Спасибо за проделанную работу! Иван точно угадал, что хотел увидеть заказчик. Обращайтесь к Ивану не пожалеете!
Ответственный заказчик. Приятно иметь дело. Оплата произведена без задержек. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Ivan_Strelec
Иван 
64 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
#1

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