Ivan_Strelec

Иван Ivan_Strelec

 
63 годаРоссия/Батайск
11 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
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Отзывы заказчиков
Blackus
Сергей 
44 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Логотип для компании
Хороший дизайнер
Интересный конкурс. Приятно общаться с заказчиком. Оплата воремя. Рекомендую.
Ответный отзыв
encelad
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
$250
10 баллов
9 лет назад
Реклама на грузовой автомобиль
Работа выполнена качественно, с учётом всех моих пожеланий и замечаний. На автомобиле реклама смотрится отлично. Спасибо!
Интересный конкурс и достойная оплата. Грамотная постановка задачи и уточнение деталей в процессе работы. С Дмитрием нашли общий язык. Рекомендую.
Ответный отзыв
mr_Usy
Юрий 
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Переделка логотипа инжениринговой компании
Спасибо Ивану за работу.
Четкое задание. С Юрием приятно работать. Оплата совевременная. Рекомендую.
Ответный отзыв
vladbigcity
Алексей 
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
23 отзыва
$60
10 баллов
10 лет назад
Логотип для школы самообороны и выживания.
Иван, благодарю за титаническое терпение и отличный, получившийся в конце концов логотип. Поздравляю с победой! Мои рекомендации!
Алексей - грамотный заказчик. Интересный конкурс и четко поставленное ТЗ. В процессе совместной работы умело выссказывал замечания и пожелания. Оплата своевременная и достойная. Рекомендую.
Ответный отзыв
Gendospon
Геннадий 
54 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
$60
10 баллов
10 лет назад
Логотип для производителя эко удобрений
Победа в конкурсе досталась Ивану по праву, виден сразу профессиональный подход и опыт. Благодарю за качественную работу.
Серъезный заказчик и хорошо поставленное задание. С Геннадием приятно работать и общаться. Оплата достойная и своевременно. Рекомендую.
Ответный отзыв
Логотипы и Знаки
15 отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Верстка полиграфии
1 отзыв
от $100
от 3 дней
нет рейтинга
Наружная реклама
1 отзыв
от $100
от 1 дня
нет рейтинга
Фирменный стиль
1 отзыв
от $80
от 2 дней
нет рейтинга