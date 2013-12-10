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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
7 лет назад
Хороший дизайнер
Ответный отзыв
Интересный конкурс. Приятно общаться с заказчиком. Оплата воремя. Рекомендую.
$250
10 баллов
9 лет назад
Работа выполнена качественно, с учётом всех моих пожеланий и замечаний. На автомобиле реклама смотрится отлично. Спасибо!
Ответный отзыв
Интересный конкурс и достойная оплата. Грамотная постановка задачи и уточнение деталей в процессе работы. С Дмитрием нашли общий язык. Рекомендую.
$5
10 баллов
10 лет назад
Спасибо Ивану за работу.
Ответный отзыв
Четкое задание. С Юрием приятно работать. Оплата совевременная. Рекомендую.
$60
10 баллов
10 лет назад
Иван, благодарю за титаническое терпение и отличный, получившийся в конце концов логотип. Поздравляю с победой! Мои рекомендации!
Ответный отзыв
Алексей - грамотный заказчик. Интересный конкурс и четко поставленное ТЗ. В процессе совместной работы умело выссказывал замечания и пожелания. Оплата своевременная и достойная. Рекомендую.
$60
10 баллов
10 лет назад
Победа в конкурсе досталась Ивану по праву, виден сразу профессиональный подход и опыт. Благодарю за качественную работу.
Ответный отзыв
Серъезный заказчик и хорошо поставленное задание. С Геннадием приятно работать и общаться. Оплата достойная и своевременно. Рекомендую.
Логотипы и Знаки
15 отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Верстка полиграфии
1 отзыв
от $100
от 3 дней
нет рейтинга
Наружная реклама
1 отзыв
от $100
от 1 дня
нет рейтинга
Фирменный стиль
1 отзыв
от $80
от 2 дней
нет рейтинга