Логотип для школы самообороны и выживания.

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен14 заявок2022 просмотра
#1$60
#2$20

Приветствую всех участников!:)

Требуется разработать логотип и иконку (для браузера) школы самообороны и выживания.

Школа занимается обучением владению ножевым боем, боем на палках, скалолазаньем, туризмом.

Один из вариантов прилагается: Кулак (нужно еще большой палец дорисовать, правда), который держит кусок обломанной с двух сторон палки. Надпись «Get Ready For..» строго под углом 90 градусов. Квадрат, повернутый ромбом черного цвета, символизирующий землю, трудности и т.д. Вершина квадрата белого цвета, символизирующая вершину горы, снежную.

Необходимо прорисовать этот вариант и предложить свой!

Допустимые цвета: Черный, серый, зеленый, желтый, белый, красный.

В векторной графике.

Группа в контакте: https://vk.com/getreadyfor

Будущий сайт: www.getreadyfor.ru

Спасибо!

11 лет назад
vladbigcity
Алексей 
44 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
23 отзыва

Победители конкурса

Draft_Matic
Сергей 
52 года
18 лет в сервисе
Был
4 дня назад
11 лет назад
#2
Классный логотип получился, предложенный Сергеем! Занял второе почетное место, лишь потому, что гораздо раньше него был представлен не менее достойный, по которому и велась проработка. Мои рекомендации!!
Спасибо за конкурс, приятно было поработать четко поставлена задача и за моментальную оплату.
Ivan_Strelec
Иван 
64 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
#1
Иван, благодарю за титаническое терпение и отличный, получившийся в конце концов логотип. Поздравляю с победой! Мои рекомендации!
Алексей - грамотный заказчик. Интересный конкурс и четко поставленное ТЗ. В процессе совместной работы умело выссказывал замечания и пожелания. Оплата своевременная и достойная. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Draft_Matic
Сергей 
52 года
18 лет в сервисе
Был
4 дня назад
11 лет назад
#2
Ivan_Strelec
Иван 
64 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
#1

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