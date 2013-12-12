Логотип для школы самообороны и выживания.

# 1 — $ 60 # 2 — $ 20

Приветствую всех участников!:)

Требуется разработать логотип и иконку (для браузера) школы самообороны и выживания.

Школа занимается обучением владению ножевым боем, боем на палках, скалолазаньем, туризмом.

Один из вариантов прилагается: Кулак (нужно еще большой палец дорисовать, правда), который держит кусок обломанной с двух сторон палки. Надпись «Get Ready For..» строго под углом 90 градусов. Квадрат, повернутый ромбом черного цвета, символизирующий землю, трудности и т.д. Вершина квадрата белого цвета, символизирующая вершину горы, снежную.

Необходимо прорисовать этот вариант и предложить свой!

Допустимые цвета: Черный, серый, зеленый, желтый, белый, красный.

В векторной графике.

Группа в контакте: https://vk.com/getreadyfor

Будущий сайт: www.getreadyfor.ru

Спасибо!