Надо сделать Лого

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен19 заявок180 просмотров

Сделать лого для юредического сайта. Лого будет в черно-белых тонах. Заказчик требует 5 лого на выбор, одно из них и покупают. То лого, что выберут, надо будет в векторном формате.

11 лет назад
int4501199
Артемий 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

udgines
Шилова 
44 года
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад
$40
1 день
Perfecto! Никаких проблем не возникло во время работы и даже когда задержал оплату. Всё сделано красиво, и как я хотел, советую!
Спасибо Артемий за работу! Приятен в общении. ТЗ ясно. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

udgines
Шилова 
44 года
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад

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