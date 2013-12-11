Логотип для скидочного портала

# 1 — $ 150

Всем привет.

Нужно нарисовать достойное лого для проекта на тему скидок. Название - Тонна Скидок. Слогана пока что нет, под него можно оставить место.

Нужно чтобы лого вписывалось в дизайн (само собой).

Прикладываю пару скриншотов дизайна.

Победителю - 150 убитых енотов.