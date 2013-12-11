Всем привет! Нужен логотип для мультибрендового универмага модной одежды ценового сегмента среднего и выше среднего. Нужен срочно. Край - до пятницы. Дальше конкурс уже будет не актуален. Бриф прилагаю. На вопросы отвечу. Спасибо!
Логотип для скидочного портала
Всем привет.
Нужно нарисовать достойное лого для проекта на тему скидок. Название - Тонна Скидок. Слогана пока что нет, под него можно оставить место.
Нужно чтобы лого вписывалось в дизайн (само собой).
Прикладываю пару скриншотов дизайна.
Победителю - 150 убитых енотов.
Победитель конкурса
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