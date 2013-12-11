Логотип для скидочного портала

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен28 заявок3352 просмотра
#1$150

Всем привет.

Нужно нарисовать достойное лого для проекта на тему скидок. Название - Тонна Скидок. Слогана пока что нет, под него можно оставить место.

Нужно чтобы лого вписывалось в дизайн (само собой).

Прикладываю пару скриншотов дизайна.

Победителю - 150 убитых енотов.

11 лет назад
UX4LUX
Роман 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Победитель конкурса

s_el
53 года
13 лет в сервисе
Была
19 часов назад
11 лет назад
#1
Дело сделано ответственно и профессионально. отличный логотип. то, что нужно. рекомендую)
Спасибо за интересный конкурс. Рада была сотрудничеству. Рекомендую Романа как ответственного заказчика.

Заявки фрилансеров

s_el
53 года
13 лет в сервисе
Была
19 часов назад
11 лет назад
#1
Лучший дизайнер логотипов марта

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