Лого для соц. аккаунтов.

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен1 заявка138 просмотров

Требуется лого в одном стиле для моих соц аккаунтов.

https://plus.google.com/u/0/b/107680173419524216873/+Neterastudio/about

https://twitter.com/neterastudio

https://www.facebook.com/neteracomua

11 лет назад
neterastudio
Александр 
45 лет
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

vectovsr
41 год
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
10 отзывов
11 лет назад
$10
1 день
Качество работы очень порадовало! буду обращаться еще!
Всё класс! ТЗ, оплата, 10 баллов!

Заявки фрилансеров

vectovsr
41 год
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
10 отзывов
11 лет назад