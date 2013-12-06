Логотип для интернет-магазина

$100
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Завершен21 заявка233 просмотра

Логотип интернет-магазина товаров для творчества и рукоделия

11 лет назад
Magora
Павел 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

susmetoff
Денис 
44 года
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$60
2 дня
Отличная работа по созданию логотипа. Денис оперативно вносил корректировки по пожеланиям, пока не получили вариант, которым довольны все. Рекомендую.
Очень интересный проект, рад был сотрудничеству и надеюсь на дальнейшую работу. Спасибо, рекомендую как отличного заказчика.

Заявки фрилансеров

susmetoff
Денис 
44 года
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад

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