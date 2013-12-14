Разработка лого для сайта по продажи кофе

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен28 заявок231 просмотр

Разработка лого для сайта по продажи кофе

(есть уже некоторая идея, нужно ее довести до ума)

так же нужно будет сделать с этим лого следующие элементы:

- визитку

- конверт А4

- бланк

- пакет

11 лет назад
sereg777
Сергей 
42 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

solnechnaya_lena
Елена 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад
$200
5 дней
Спасибо огромное Елене за работу, было очень приятно сотрудничать. Рекомендую, как настоящего профессионала своего дела.
Хороший заказчик! Было приятно работать вместе. Хотя проект оказался не самым простым, но в итоге мы с ним справились удачно)). Оплата без задержек, мои искренние рекомендации!! Спасибо за проект!

Заявки фрилансеров

solnechnaya_lena
Елена 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад

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